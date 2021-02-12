Набиуллина заявила, что рост цен на жильё "съел" эффект от льготной ипотеки

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки под 6,5% можно продлить в отдельных регионах России. По её словам, эффект от этой меры поддержки был "съеден" ростом цен на жильё уже к началу 2021 года.

"Со временем (в силу того, что предложение не поспевало за спросом, который развивался ускоренно, даже ажиотажно) у нас это вылилось в повышение цен. По нашей оценке, к январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был "съеден" с повышением цен на жильё", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Глава ЦБ полагает, что после отмены льготных ипотечных кредитов цены на квартиры могут упасть. До завершения госпрограммы уменьшения стоимости квадратных метров ждать не следует. Набиуллина также отметила необходимость разработки новых мер поддержки молодых семей.

Напомним, программа льготной ипотеки действует в России до 1 июля. Согласно её условиям, в большинстве регионов граждане могут купить новое жильё стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос с 20 до 15%. Затем с предложением распространить программу льготных ипотечных кредитов на вторичное жильё выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

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