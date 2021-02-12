В Москве оперативника МВД поймали на взятке почти в два миллиона рублей

В Москве сотрудники отдела собственной безопасности полиции задержали оперуполномоченного по подозрению в получении крупной взятки. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Некоторое время назад в поле зрения полицейских попала Татьяна Г. Женщину подозревали в махинациях с автомобилями на сумму почти два миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело, и тогда на помощь Татьяне пришёл 32-летний капитан полиции из отдела по району Щукино. Блюститель порядка пообещал избавить мошенницу от уголовного наказания, но взамен попросил 1 миллион 900 тысяч рублей.

Сделка проходила в два этапа. На первом Татьяна передала оперуполномоченному 900 тысяч рублей, когда же пришло время отдавать вторую часть — женщина пришла на встречу вместе с другими людьми в погонах. Те взяли капитана с поличным. К тому моменту полицейский успел проработать в органах пять лет.

В ГУ МВД РФ по Москве Лайфу подтвердили инцидент и отметили, что капитана полиции уволят из органов внутренних дел "по отрицательным мотивам". Он понесёт наказание, установленное законом.

А ранее другого оперуполномоченного столичной полиции задержали по статье "Посредничество во взяточничестве".

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