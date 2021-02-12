В Воронеже арестовали обвиняемого в расправе над учительницей
Трагедия произошла вечером 2 февраля, мужчина нанёс педагогу около 13 ножевых ранений, украл её сотовый и сумочку.
В Воронеже арестовали обвиняемого в расправе над учительницей. Видео © LIFE
Суд в Воронеже арестовал обвиняемого в разбое и жестоком убийстве воронежской учительницы. 31-летний мужчина проведёт в СИЗО как минимум два месяца — до 2 апреля.
Напомним, трагедия произошла вечером 2 февраля: учительницу зарезали прямо на улице. В момент нападения она разговаривала по телефону со знакомой и успела прокричать: "Меня убивают!". По данным источника Лайфа, женщина получила около 13 ножевых ранений, также у неё украли сотовый и сумочку. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем, подозреваемого объявили в федеральный розыск. Спустя неделю после происшествия его задержали.
Выбор редакции
Навальный против ветерана Игната Сергеевича Артёменко: второй день суда
Убийца воронежской учительницы показал, как расправлялся с жертвой — видео
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0