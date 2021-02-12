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В Воронеже арестовали обвиняемого в расправе над учительницей

Трагедия произошла вечером 2 февраля, мужчина нанёс педагогу около 13 ножевых ранений, украл её сотовый и сумочку.

12 февраля 2021, 12:52

В Воронеже арестовали обвиняемого в расправе над учительницей. Видео © LIFE

Суд в Воронеже арестовал обвиняемого в разбое и жестоком убийстве воронежской учительницы. 31-летний мужчина проведёт в СИЗО как минимум два месяца — до 2 апреля.

СК показал допрос убийцы учительницы из Воронежа

СК показал допрос убийцы учительницы из Воронежа

Напомним, трагедия произошла вечером 2 февраля: учительницу зарезали прямо на улице. В момент нападения она разговаривала по телефону со знакомой и успела прокричать: "Меня убивают!". По данным источника Лайфа, женщина получила около 13 ножевых ранений, также у неё украли сотовый и сумочку. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем, подозреваемого объявили в федеральный розыск. Спустя неделю после происшествия его задержали.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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