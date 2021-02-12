Бывшая жена актёра Епифанцева показала травмы после драки в петербургском ресторане

Бывшая супруга актёра Владимира Епифанцева, которой накануне в одном из ресторанов Санкт-Петербурга разбили голову, рассказала подробности того вечера. По словам Анастасии Веденской, экс-супруг жил в отеле, где находилось заведение, и прибежал на помощь по её звонку.

"Володя находился в номере, когда ему раздался звонок от меня с просьбой позаботиться о сыне, потому что я жду скорую и истекаю кровью. Кровь на тот момент остановить не могли. Надеюсь, это снимает вопросы по поводу того, почему он примчался так быстро и был босиком", — написала актриса в "Инстаграме".

Агрессию артиста Веденская объяснила тем, что Епифанцев был в состоянии шока, когда увидел мать своих детей всю в крови в окружении пьяных людей. Теперь актриса собирается добиться справедливости и наказать свою обидчицу. Она подчеркнула, что не пойдёт на мировую и не примет денежную компенсацию, если даже такой вариант будет.

Напомним, в ходе застолья одна из участниц разбила о голову Анастасии Веденской пивной бокал. Через некоторое время в драку вмешался её бывший супруг, актёр Владимир Епифанцев, который избил участников конфликта.

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