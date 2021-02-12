Актёр Андрей Бочаров: Навальный сознательно раскручивает ситуацию с ветераном

Российский телеведущий, актёр и юморист Андрей Бочаров считает, что оскорбивший ветерана Великой Отечественной войны Алексей Навальный мог принести ему извинения ещё восемь месяцев назад, а не продолжать нелицеприятно высказываться в его адрес на протяжении всего судебного процесса. Своим мнением он поделился в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать".

"Это неприемлемо — в третьем лице его куклой с медалями называть. Ещё тогда, полгода назад, восемь месяцев назад, когда он твитнул, можно было просто извиниться — и всё, объяснить, мол, я до ветерана не досмотрел, а вот этих Лебедева и Охлобыстина ненавижу", — рассуждает Бочаров.

Актёр отметил, что у англичан есть выражение Went more, которое бы подошло в этой ситуации. По его словам, Навальный сознательно подливает масла в огонь и раскручивает конфликт, поскольку его задачей была радикализация настроений в обществе. И он эту задачу, по мнению Бочарова, выполнил.

"Он уже посеял ненависть. Уже люди, которые против Навального, готовы идти и голыми руками рвать тех, кто за Навального. И ни к тем, ни к другим мы симпатии не испытываем, но эта радикализация: кто за и кто против — это уже неприятный результат этого всего", — добавил шоумен.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Андреем Бочаровым смотрите скоро на канале в "Ютубе".

Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

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