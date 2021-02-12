Ветеран Артёменко отказался от дальнейшего участия в заседании суда из-за оскорблений Навального

Потерпевший по уголовному делу о клевете ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко отказался от участия в дальнейших судебных заседаниях.

Как сообщил корреспондент Лайфа из зала суда, пожилой мужчина пожаловался на некорректное поведение обвиняемого Алексея Навального. По словам ветерана, у него ухудшилось здоровье, поэтому отстаивание своей позиции полностью возлагает на гособвинение.

Как зачитал прокурор, у ветерана стенокардия, сердечно-сосудистые осложнения, почечная недостаточность первой степени и другие заболевания. Участие в судебном заседании может угрожать его жизни.

Напомним, начало этой истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко продажным холуём и позором страны. На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

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