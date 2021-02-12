Нарышкин прокомментировал данные о связи оппозиции с иностранными спецслужбами
Глава СВР отказался называть оппозицией лиц, идущих на "преступные сделки" с враждебными России странами.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что российский МИД не преувеличивает, когда сообщает о связи несистемной оппозиции с Западом.
"МИД России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идёт на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин", — сказал глава СВР журналистам.
Нарышкин также назвал безнравственностью и кощунством оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Он уверен, что такое можно поставить в один ряд с пособничеством нацистам. Глава СВР считает, что подавляющее большинство россиян не приемлют безнравственных и злонамеренных попыток исказить правду о ВОВ.
Ранее ФСБ опубликовала видео встречи исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого федеральная служба считает агентом MI6.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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