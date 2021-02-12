Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Нарышкин прокомментировал данные о связи оппозиции с иностранными спецслужбами

Глава СВР отказался называть оппозицией лиц, идущих на "преступные сделки" с враждебными России странами.

12 февраля 2021, 08:43
<p>Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin</p>

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что российский МИД не преувеличивает, когда сообщает о связи несистемной оппозиции с Западом.

"МИД России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идёт на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин", — сказал глава СВР журналистам.

Нарышкин также назвал безнравственностью и кощунством оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Он уверен, что такое можно поставить в один ряд с пособничеством нацистам. Глава СВР считает, что подавляющее большинство россиян не приемлют безнравственных и злонамеренных попыток исказить правду о ВОВ.

Нарышкин: Россия достаточно надёжно защищена от международного терроризма

Нарышкин: Россия достаточно надёжно защищена от международного терроризма

Ранее ФСБ опубликовала видео встречи исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого федеральная служба считает агентом MI6.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1