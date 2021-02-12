Нарышкин прокомментировал данные о связи оппозиции с иностранными спецслужбами

"МИД России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идёт на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин", — сказал глава СВР журналистам.