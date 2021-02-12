Судья отказала защите Навального в своём отводе

Судья отказала защите Алексея Навального в своём отводе в ходе рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Заседание в Бабушкинском суде Москвы продолжается.

Напомним, в самом начале заседания адвокат Навального Ольга Михайлова заявила отвод судье. Она аргументировала это тем, что судья якобы не выяснила, кто находится в квартире с подключившимся по видеосвязи ветераном, отказывала в конфиденциальном общении подсудимого с защитниками и не мотивировала отказы в ходатайствах защиты на прошлом заседании.

Напомним, начало этой истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

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