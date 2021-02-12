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Категорий: 18

В России выявлено 15 089 новых случаев ковида

Число выздоровевших оказалось на четверть больше.

12 февраля 2021, 08:10

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Данные © Федеральный оперативный штаб

Данные © Федеральный оперативный штаб

В России за сутки выявлено 15 089 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество случаев за всё время пандемии в стране достигло 4 042 837.

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За сутки ковид унёс в России жизни ещё 507 человек. Общее количество жертв пандемии в стране возросло до 79 194 человек.

Вместе с тем растут темпы выздоровления. За сутки излечилось ещё 20 720 человек. Таковых в стране на сегодняшний день уже 3 559 142.

Ранее была выделена группа симптомов, с большой долей вероятности указывающих на заражение коронавирусом.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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