В России выявлено 15 089 новых случаев ковида
Число выздоровевших оказалось на четверть больше.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Данные © Федеральный оперативный штаб
В России за сутки выявлено 15 089 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество случаев за всё время пандемии в стране достигло 4 042 837.
За сутки ковид унёс в России жизни ещё 507 человек. Общее количество жертв пандемии в стране возросло до 79 194 человек.
Вместе с тем растут темпы выздоровления. За сутки излечилось ещё 20 720 человек. Таковых в стране на сегодняшний день уже 3 559 142.
Ранее была выделена группа симптомов, с большой долей вероятности указывающих на заражение коронавирусом.
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