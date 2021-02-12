В России выявлено 15 089 новых случаев ковида

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В России за сутки выявлено 15 089 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество случаев за всё время пандемии в стране достигло 4 042 837.

За сутки ковид унёс в России жизни ещё 507 человек. Общее количество жертв пандемии в стране возросло до 79 194 человек.

Вместе с тем растут темпы выздоровления. За сутки излечилось ещё 20 720 человек. Таковых в стране на сегодняшний день уже 3 559 142.

Ранее была выделена группа симптомов, с большой долей вероятности указывающих на заражение коронавирусом.

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