Учёные рассказали о действенном способе уберечься от коронавируса

Одновременное ношение двух масок поможет снизить риск заражения других людей, а также защитит самого носителя с эффективностью до 80–90 процентов. Об этом заявили исследователи из центров по контролю и профилактике заболеваний США, опубликовав результаты опытов на сайте организации.

Учёные провели несколько экспериментов, связанных со способами ношения маски и тем, как они задерживают вирусные частицы при кашле. Были оценены такие комбинации, как одна трёхслойная маска для медицинских процедур, одна трёхслойная тканевая маска и трёхслойная тканевая маска, закрывающая медицинскую маску. Кроме того, выявлялась эффективность по задерживанию аэрозолей, выделяемых во время дыхания, при этом проверялись и такие конфигурации, как двойная маска или маска с завязанными петлями для ушей.

В качестве имитаторов дыхания и кашля учёные использовали эластомерные головы, снабжённые мундштуками, через которые выделялись аэрозоли. Сообщается, что для каждого варианта ношения масок выполнялись три 15-минутных прогона.

Результаты первых экспериментов показали, что одна маска для медицинских процедур с незавязанными петлями блокировала 42 процента аэрозольных частиц, а одна тканевая — блокировала 44,3 процента. Комбинация тканевой маски и двойной лечебной маски блокировала 92,5 процента частиц. Во втором эксперименте двойная маска уменьшала воздействие на рядом стоящего человека без маски на 82,2 процента, а маска с завязанными петлями — на 69,2 процента.

Ранее инфекционист спрогнозировал, когда будет новый всплеск коронавируса.

Авторы