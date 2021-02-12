Оптовые цены на минтай рухнули до трёхлетнего минимума
Из-за пандемии российская рыба не поставляется основному покупателю — Китаю.
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Оптовые цены на минтай упали до минимальных значений за последние три года. Согласно данным ФГУП "Нацрыбресурсы", килограмм этой рыбы на Дальнем Востоке в начале месяца стоил 65 рублей, в то время как в феврале прошлого года стоимость составляла 102 рубля.
В центральной части России оптовая стоимость минтая за минувший год упала со 123 рублей за килограмм до 85 рублей. Такие цены в прошлый раз наблюдались в июне 2017 года.
Резкое снижение цен объясняется избытком продукции у рыбаков из-за коронавирусных ограничений. Китай, на который приходилось 70% экспорта российской рыбы, ещё в декабре 2020 года из-за пандемии закрыл торговые порты. Таким образом, в России остаётся улов, который традиционно отправлялся в Поднебесную.
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