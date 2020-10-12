Экономика Камчатки. Чем зарабатывает регион и как экологическая катастрофа отразится на рыбном рынке

Камчатка — один из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов на российский рынок. Это одна из причин, по которой экологическая трагедия на побережье края заставила беспокоиться и покупателей, и бизнес. Исчезнет ли камчатский краб и лосось с прилавков магазинов и что теперь будет с ценами на морепродукты?

Какую роль Камчатка играет в экономике России

Камчатка — достаточно малолюдный регион. По данным Росстата, сейчас там проживает чуть более 313 тысяч человек. При этом за последнее время выросло число работников в рыбохозяйственной отрасли. Если в 2018 году на добывающих и перерабатывающих предприятиях было занято 15,8 тысячи человек, то в 2019-м — уже 16,5 тысячи человек. Такие цифры привёл министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Это объясняется хорошими зарплатами. В среднем по прошлому году работники отрасли получали порядка 120 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: как сообщается на официальном сайте краевого правительства, средняя зарплата по региону тогда составила почти 80 тысяч.

Рыболовство и рыбоводство наряду с сельским и лесным хозяйством занимают доминирующие позиции в экономике Камчатки. Они обеспечивают более 20% валового регионального продукта (ВРП).

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

— Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края занимает одно из важнейших мест в рыбном хозяйстве Дальнего Востока и России в целом. Его удельный вес в уловах Дальневосточного бассейна — более 45%. В целом по стране — более 30%. Ведущую роль рыбохозяйственный комплекс играет и в экономике региона. На его долю приходится более 50% объёмов промышленного производства и около 90% экспортного потенциала края, — такие данные публикуются на официальном сайте Правительства Камчатского края.

В последнее время в регионе активно ведётся добыча полезных ископаемых. Здесь есть, например, золото, серебро, платина, чёрные и цветные металлы, горючий газ, бурые и каменные угли, подземные воды различного типа и назначения (питьевые, минеральные и теплоэнергетические), ювелирно-поделочные камни, лечебная грязь. В то же время добыча полезных ископаемых занимает лишь порядка 6% валового регионального продукта (ВРП).

Достаточно динамично в регионе развивается туризм. По данным правительства Камчатки, в 2017 году край посетило почти 200 тысяч человек (+0,37% по сравнению с прошлым годом), в 2018-м — уже 215 485 человек (+8,1%), в 2019 году — 241 500 человек (+12%). Этот рост был связан в том числе и с развитием круизных программ. Точной статистики по этому году ещё нет, но из-за пандемии коронавируса он в любом случае не будет показательным. Туризм оказался одной из самых пострадавших отраслей экономики.

В прошлом году доля Камчатского края в общероссийском обороте розничной торговли составила всего 0,2%. Столько же — в сельском хозяйстве. Доля региона в объёмах промышленного производства страны ещё меньше — 0,1%. Таким образом, если говорить о масштабах страны, то значимую роль Камчатка играет всё-таки в первую очередь в рыбном хозяйстве.

В промысловых районах, прилегающих к Камчатскому краю, сейчас добывают пять видов тихоокеанских лососей и более 40 видов морских обитателей. Ежегодно из рек и морей региона без ущерба для естественного воспроизводства вылавливают 1,2 млн тонн морских рыб, 150–250 тысяч тонн тихоокеанских лососей, 20 тысяч тонн беспозвоночных, включая 15 тысяч тонн краба, а также около 30 тысяч тонн водорослей.

Последние годы для рыболовов региона были очень удачными и удалось побить сразу несколько рекордов. Так, первое место в структуре вылова занимает минтай. По данным краевого правительства, в 2019 году объём вылова этой рыбы составил 654 тысячи тонн, впервые за последние годы превысив отметку в 600 тысяч тонн. На втором месте — тихоокеанские лососи. В период путины предприятия региона добыли почти 378 тысяч тонн. Это второй рекордный результат в истории лососёвого промысла на Камчатке.

Будут ли перебои с поставками и как изменятся цены на морепродукты

Неудивительно, что при таком масштабе рыбного промысла возник вопрос, не опустеют ли полки профильных магазинов и меню ресторанов? Может ли экологическая катастрофа на Камчатке повлиять на поставки морепродуктов?

— Вряд ли загрязнение, выявленное в районе Халактырского пляжа на Камчатке, как-либо повлияет на качество выловленных в районе полуострова морских обитателей, которых используют в пищу. Причина проста: лов рыбы и крабов ведётся далеко от Халактырского пляжа и вряд ли туда загрязнение дошло. Поэтому ожидать сокращения поставок морепродуктов я бы лично не стал. Единственное, что возможно, — отказ магазинов или покупателей приобретать морепродукты с Камчатки под предлогом их вреда. Но вряд ли он будет массовый и долго продлится. Максимум возможны единичные случаи. По крайней мере, пока в магазинах никакого спада спроса на морепродукты не фиксировали. Люди как покупали их, так и продолжают покупать. Если не будет проблем с поставками, то и цены останутся прежними, — отметил независимый эксперт в области пищевой промышленности Леонид Хазанов.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Аналогичную позицию высказал и председатель Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. Он пояснил, что каждое промысловое судно находится под круглосуточным наблюдением контролирующих служб. К тому же весь улов сначала доставляется в порт и проходит обязательные лабораторные исследования как на самих перерабатывающих предприятиях, так и в лабораториях контролирующих органов. Специалист уверен, что некачественная рыба на прилавки не попадёт.

В магазинах, что на Дальнем Востоке, что в Москве, единогласно говорят, что никаких проблем с ассортиментом нет. При этом уточняют: сейчас в продаже камчатская рыба, которую добыли ещё до катастрофы — в августе – начале сентября. Икра может быть и с более ранними датами выпуска — июнь или июль.