Коронавирус убил корпоративы. Кто и как будет праздновать Новый год

В конце сентября Роспотребнадзор порекомендовал компаниям не проводить в этом году корпоративы и по максимуму ограничить участие сотрудников в массовых мероприятиях. По результатам исследования сервиса "Работа.ру" в этом году около 40% российских компаний планируют провести такие праздники в онлайн-формате.
Уже сейчас рестораторы и ивент-агентства заметили падение спроса на новогодние корпоративы. Представители индустрии развлечений опасаются массового отказа от праздничных мероприятий, что влечёт за собой отсутствие прибыли.
— Если в прошлом году онлайн-корпоративы не заказывал никто, то теперь таких запросов больше, чем на классические вечеринки в офисе или ресторане. Компании смирились с ситуацией и хотят подарить команде праздник, хотя бы дистанционный, — говорит Карина Абдуллаева, руководитель Event-практики коммуникационного агентства PR Partner.
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Подобную тенденцию заметили и в агентстве смелых решений "Мы".
— Большинство заказчиков склоняется в сторону проведения онлайн-корпоратива. Это может быть как новогодний квест, так и полноценный онлайн-праздник — с артистами, декорациями в студии, несколькими потоками трансляции, доставкой еды и напитков сотрудникам. Такой корпоратив не уступает по эффективности очному формату, особенно если начинать подготовку и вовлечение в неё работников заранее, — рассказал управляющий партнёр агентства Михаил Климанов.
При этом он отметил, что около 20% клиентов агентства полностью отменили празднование Нового года или перенесли на неопределённый срок. Столько же отменили праздничное мероприятие, но планируют вручить подарки сотрудникам или устроить небольшие самостоятельно организованные развлечения типа "тайного Санты", новогоднего квиза (соревнования).
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Также Михаил Климанов говорит, что примерно четверть всех заказчиков не сдаётся и надеется провести Новый год в привычном формате банкета или фуршета с развлекательной программой. При этом будут учитываться все рекомендации Роспотребнадзора. А это предполагает увеличение бюджета против обычного, о чём агентство предупреждает сразу.
В новых реалиях придётся подбирать площадку по площади больше обычного, чтобы организовать рассадку согласно рекомендациям, позаботиться о средствах дезинфекции и защиты, провести тесты для всего персонала. Для того чтобы остаться в рамках привычного бюджета, сокращается развлекательная программа. Там, где раньше были несколько артистов, теперь шоу от сотрудников, отметил Климанов.
И.о. исполнительного директора Be Brand Event Мария Абдрахимова рассказала, что в этом году сместились сроки принятия решений. Если в прошлом году основные тендеры на разработку новогодних корпоративов прошли ещё в августе, то в октябре 2020-го компании готовы только придумать идею и выбрать площадку, но не готовы что-либо предоплачивать.
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— Со стороны площадок и артистов ситуация такая же. В октябре прошлого года топовые ведущие и артисты были уже оплачены по повышенному предновогоднему тарифу. В этом году весь декабрь забронирован, — объясняет Мария Абдрахимова.
В концертном агентстве A&A Music рассказали Лайфу, что предпочтения по артистам бывают разные, все стараются выбирать исходя из бюджета. Больше всего на корпоративе хотят видеть "Группировку Ленинград", но, как отметили в агентстве, это очень дорого и могут себе позволить только крупные компании.
Информацию о брони артистов и повышенных гонорарах подтвердили и в коммуникационном агентстве PR Partner. Кроме того, в компании отметили, что банкеты заказывают те, кто несильно пострадал от кризиса, — это производители, IT-бизнес и компании, работающие с госзаказами. Как и в предыдущие годы, разбег финансовых ожиданий большой, а бюджет зависит от размера компании, выручки и других критериев.
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Руководитель Event-практики агентства Карина Абдуллаева также пояснила, что в основном клиенты стараются отметить корпоратив всё-таки в декабре. Те, кто сейчас работает в офисах, бронируют начало месяца. В то время как работники на удалёнке выбирают самые горячие даты — например, 25 декабря.
Что касается приглашённых ивент-агентств, которые сейчас находятся на грани отчаяния, они всё-таки надеются на предновогодний ажиотаж. Ивент-менеджер IT-компании Maxima Алсу Заитова отметила, что компании по организации праздников стараются быть лояльными и готовы к переговорам и уступкам с точки зрения гонораров. При этом агентства готовы предоставлять скидки от 20% до 40%.
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