Булочки для бургеров назвали опасными. И дело не только в калориях

Хлеб для бургеров признали опасно сладким. Об этом заявили в Верховном суде Ирландии, пишет The Guardian.

А всё началось далеко не с рецептов, а с финансов. Дело в том, что сеть закусочных Subway с 2006 года пыталась уйти от уплаты налогов в Ирландии. В компании утверждали, что используемый в сэндвичах хлеб — основной продукт питания и не должен облагаться НДС.

Однако Верховный суд страны всё проверил, и выяснилось, что содержание сахара в сэндвичах американской сети превышает установленный предел. По закону сахара в хлебе не должно быть больше 2% от веса муки, а в булочках у Subway его 10%.

Подобный "хлебный спор" был уже не первым. Выяснилось, что в одной лишь 15-сантиметровой булочке от Subway содержится пять граммов сахара. В бигмаке от McDonald’s его уже 5,8 грамма. "Воппер" c беконом и сыром от Burger King и того слаще — в нём целых девять граммов.

— Превышение количества сахара ведёт к развитию сахарного диабета, повышению веса употребителей таких бутербродов и другим вторичным проблемам со здоровьем, — так телеканалу "360" прокомментировала эти данные врач-диетолог Марият Мухина.

Мало того, переизбыток сахара чреват нарушением потенции у мужчин и бесплодием у женщин, а также мастопатией и фоновыми предраковыми заболеваниями, эндометриозами, кистами яичников и прочим.

Впрочем, выход есть. По словам Мухиной, если очень хочется, то фастфудный бургер можно заменить водорослями или пармезаном. Именно в этих продуктах содержится глутамат, которого иногда не хватает организму, и потому мы иногда так сильно жаждем бургеров с этим веществом.