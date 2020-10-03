Булочки для бургеров назвали опасными. И дело не только в калориях

Хлеб для бургеров признали опасно сладким. Об этом заявили в Верховном суде Ирландии, пишет The Guardian.
А всё началось далеко не с рецептов, а с финансов. Дело в том, что сеть закусочных Subway с 2006 года пыталась уйти от уплаты налогов в Ирландии. В компании утверждали, что используемый в сэндвичах хлеб — основной продукт питания и не должен облагаться НДС.
Однако Верховный суд страны всё проверил, и выяснилось, что содержание сахара в сэндвичах американской сети превышает установленный предел. По закону сахара в хлебе не должно быть больше 2% от веса муки, а в булочках у Subway его 10%.
Бабушка показала, что стало с бургером через 24 года, и это видео способно напугать каждогоМакдоналдс — сеть ресторанов быстрого питания. Но не всегда заветные бургеры получают за считаные минуты. Старушка из вирусного видео открыла свой заказ спустя 24 года!
Подобный "хлебный спор" был уже не первым. Выяснилось, что в одной лишь 15-сантиметровой булочке от Subway содержится пять граммов сахара. В бигмаке от McDonald’s его уже 5,8 грамма. "Воппер" c беконом и сыром от Burger King и того слаще — в нём целых девять граммов.
— Превышение количества сахара ведёт к развитию сахарного диабета, повышению веса употребителей таких бутербродов и другим вторичным проблемам со здоровьем, — так телеканалу "360" прокомментировала эти данные врач-диетолог Марият Мухина.
Мало того, переизбыток сахара чреват нарушением потенции у мужчин и бесплодием у женщин, а также мастопатией и фоновыми предраковыми заболеваниями, эндометриозами, кистами яичников и прочим.
Впрочем, выход есть. По словам Мухиной, если очень хочется, то фастфудный бургер можно заменить водорослями или пармезаном. Именно в этих продуктах содержится глутамат, которого иногда не хватает организму, и потому мы иногда так сильно жаждем бургеров с этим веществом.
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