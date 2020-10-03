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"Придём и сделаем сами". Эрдоган заявил о возможности новой военной операции в Сирии

Анкара пригрозила решить вопрос с выводом курдских формирований с севера Сирии.

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Фото © Zuma / ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в Сирии возможна новая военная операция. Такое заявление он сделал на открытии водохранилища в провинции Хатай. В своей речи он отметил, что если обещания, данные Анкаре по выводу курдских формирований с севера Сирии, не будут выполнены, то она сама займётся решением этого вопроса.

Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые всё ещё существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придём и сделаем это сами, — сказал турецкий лидер.

Финал войны? Кто из боевиков ещё остался в Сирии и что от них можно ожидать

Война в Сирии продолжится и после фактического разгрома ИГИЛ, полагают эксперты. На территории арабской республики остаётся большое количество террористических организаций, которые поддерживаются финансовыми потоками из Турции и США.

При этом Эрдоган подчеркнул, что для Турции неприемлемы любые шаги, ведущие к новой гуманитарной катастрофе в Идлибе.

Ранее постоянные члены Совета безопасности России на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе отметили опасность в регионе в связи с переброской туда сирийских боевиков.

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