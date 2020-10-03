"Придём и сделаем сами". Эрдоган заявил о возможности новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в Сирии возможна новая военная операция. Такое заявление он сделал на открытии водохранилища в провинции Хатай. В своей речи он отметил, что если обещания, данные Анкаре по выводу курдских формирований с севера Сирии, не будут выполнены, то она сама займётся решением этого вопроса.

— Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые всё ещё существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придём и сделаем это сами, — сказал турецкий лидер.

При этом Эрдоган подчеркнул, что для Турции неприемлемы любые шаги, ведущие к новой гуманитарной катастрофе в Идлибе.