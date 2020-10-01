Финал войны? Кто из боевиков ещё остался в Сирии и что от них можно ожидать

Пять лет назад Российская армия начала военную операцию по оказанию помощи сирийскому народу, освобождая страну от террористов. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал военному изданию "Красная звезда" о том, как 30 сентября 2015 года начиналась сирийская кампания и как была достигнута главная цель — разгром "Исламского государства"*. — Международная террористическая организация "Исламское государство" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию, — заявил Шойгу.

Эксперты отмечают, что в обществе есть некоторое непонимание, возникающее из-за отождествления конкретного квазигосударственного проекта с террористической группировкой, имеющей сторонников по всему миру. "Исламское государство" разгромлено как квазиструктура, но проблема терроризма и гражданской войны ещё не решена. И поэтому, несмотря на решение главной задачи, Российская армия останется в Сирии.

— Есть некоторая путаница. Разгромлен халифат — то квазигосударство, которое построила группировка ИГИЛ*. В нём проживало несколько миллионов человек, имелась собственная экономика, военная промышленность, выпускалась даже валюта, и оно объявило войну России. На данный момент этого государства не существует, разгромлены его органы власти, вооружённые силы и прочее. Однако сама группировка сохранилась, она вынуждена сменить статус государства на роль одной из террористических группировок, которые существуют во всём мире. Вряд ли Российская армия ставила задачу уничтожить её персонально. Такая задача уже относится к контртеррористической борьбе, которую выполняют другие силовые ведомства, а военные прежде всего уничтожили очаг, — отметил публицист и военный эксперт Борис Рожин.

Фото © Flickr / Freedom House

Основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока", учёный-востоковед Евгений Сатановский полагает, что, после того как ИГИЛ* было уничтожено, на территории Сирии осталось огромное количество малоизвестных группировок, чьи названия принципиальной роли не играют.

— Огромное количество мелких группировок, перечислять которые совершенно бесполезно. Они меняют свои названия. То они "Аш-Шабаб", то ассоциированы с "Аль-Каидой". Миллионы разных недобитых бандитов, в основном под контролем турок в Идлибе, ну и Заевфратье — под американцами. "Исламское государство" (бывшее ИГИЛ) мы действительно разгромили, удивительным образом спровоцировав американцев перестать закрывать глаза на происходящий ужас и вступить в войну с террористами. Они Ракку и Мосул разбили. Сделали это, конечно, по-идиотски, разнеся всё вдребезги. Но это же американцы, — отметил Сатановский.

Однако нельзя сказать, что рецидив исламистских идей невозможен в Сирии, полагает военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что война в сегодняшней Сирии будет продолжаться и дальше.

— В Сирии осталась так называемая сирийская национальная армия и те боевики, которых раньше называли умеренной оппозицией. Это антиассадовские части, бывшие представители ИГИЛ. Но (по понятным причинам) теперь они называются иначе, находятся они в Идлибе. Формально они протурецкие, но, как мы видим, Турция их практически не контролирует. Кроме того, в Заевфратье находятся курдские формирования, они тоже антиассадовские. Но там всё контролируют американцы, у них там лагерь, где готовят диверсионные группы, задача которых — действовать в Сирии. Согласия сложить оружие у этих боевиков нет, поэтому там регулярно случаются боестолкновения. Последнее крупное было в апреле этого года, когда боевики попробовали начать наступление. В общем, вместо деэскалации насилия там говорят пушки, летают снаряды и ракеты, — подчеркнул эксперт.

Фото © Flickr / Freedom House

Напомним, военная операция Российской армии в Сирийской Арабской Республике началась 30 сентября 2015 года. В это время сирийское государство находилось в очень плачевном состоянии. Боевики занимали всё новые и новые территории, а регулярная армия переставала действовать как единая организация. Военно-космические войска РФ при поддержке сирийской армии сумели переломить ход боевых действий, отразить наступление боевиков и перейти в контратаку, фактически изменив геополитическое положение Сирии (к неудовольствию как боевиков, так и иностранных игроков).