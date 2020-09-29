Второй фронт Эрдогана. Связана ли война в Сирии с конфликтом в Карабахе

На сегодняшний день ситуация на северо-западе Сирии, в так называемой Идлибской зоне деэскалации, продолжает обостряться несмотря на то, что с марта 2020 года там объявлен режим прекращения огня. Наблюдателями фиксируются боестолкновения практически на всех участках провинций Идлиб, Хамма, Алеппо и Латакия.

— Выполнение Анкарой своих обязательств по российско-турецкому меморандуму, который был подписан 5 марта этого года, затягивается, — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

При этом, согласно заявлению президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна, Турция начала перебрасывать сирийских боевиков в Карабах.

— С нами воюет и Турция. Они используют современные средства. Были использованы турецкие истребители F-16, которые находились в Азербайджане во время недавних (совместных) учений. Кроме того, задействованы подразделения турецких военных, не говоря о наёмниках (из Сирии. — Прим. Лайфа), — сказал Арутюнян.

Как полагает военный эксперт Алексей Леонков, реальное положение дел у протурецких формирований на севере Сирии изменилось, они использовали полученное перемирие для переподготовки и перевооружения со стороны Турции.

— Когда все эти беспорядки начались, всего в рядах боевиков насчитывалось около 35 тысяч штыков. Сегодня в результате активной идлибской операции сирийской армии осталось, по разным оценкам, от 12 до 17 тысяч. Тогда Турция брала на себя обязательства, что проведёт замирение, однако вместо этого она провела переподготовку и перевооружение. Но надо помнить, что, несмотря на все действия Турции, боевики оказались не готовы к контрудару со стороны сирийской армии, скорее всего, они будут не готовы к нему и впредь, — заявил Алексей Леонков.

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По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, "скрыть факт их (боевиков из Сирии. — Авт.) пребывания сегодня невозможно". Поэтому необходимо проверять информацию о наёмниках, поскольку сейчас информационные вбросы будут активно использоваться. По словам эксперта, логика процесса боевого управления заключается прежде всего в жёсткой системе централизации команд, средств связи и прочего, а "наёмники в этой схеме не могут быть эффективными, это не регулярные войска". Поэтому "заявление о том, что Турция перебрасывает боевиков из Идлиба в Карабах — вброс", — считает Игорь Коротченко.

Вместе с тем, по его мнению, несмотря на достаточно тяжёлую ситуацию в Сирии Эрдоган не оставил своих амбиций и смотрит в сторону Закавказья. Армия Азербайджана подверглась трансформации под влиянием Турции.

— Турция — активный игрок, зачастую деструктивный, который отстаивает только свои интересы. Не будем забывать, что Россия поддерживает с Турцией экономические и военные отношения. Например, недавно произошла отгрузка реакторного блока для турецкой АЭС. Эрдоган играет сложную партию, поэтому частично его интересы не совпадают с нашими, а нередко и диаметрально противоположны. Я думаю, России нужно быть прагматичной и смотреть на всё через призму собственных интересов, — отметил эксперт.

Он добавил, что не стоит забывать про новое обострение в зоне Идлиба в Сирии, а это означает, что таким образом внимание России отвлекают на несколько событий одновременно. Вероятно, для того, чтобы выиграть время.

— Если информация подтвердится, то наёмников могут использовать для усиления азербайджанской армии, поскольку у них есть реальный опыт боёв и суровая подготовка. Координацией таких групп могут заниматься советники из Турции, поэтому вопрос о том, как вклинятся в регулярную армию подразделения боевиков, не стоит, — полагает военный эксперт Константин Сивков.