Столкновения Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе онлайн

С раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.

Опять стреляют

После недолгого затишья с июля 2020 года боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились с новой силой. По данным Минобороны Азербайджана, в шесть утра Вооружённые силы Армении подвергли интенсивному обстрелу сёла и позиции азербайджанской армии рядом со спорными территориями. В ответ на этот обстрел азербайджанские военные начали войсковую операцию по всей протяжённости фронтовой полосы. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах.

Позднее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что помимо атаки над территорией Карабаха ударам подверглись и населённые пункты в Армении. В частности, Ованнисян заявил об ударах в направлении города Варденис в 170 километрах от столицы Армении. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что атаки азербайджанских ВС на всей линии соприкосновения Карабаха и Азербайджана были успешно отражены частями карабахской армии.

Утром 27 сентября Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна "не прибегала ни к какой провокации на линии соприкосновения, а лишь защищает свои интересы". На сайте военного ведомства страны появилось сообщение об обстреле противником села Гапанлы Тертерского района, сёл Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сёл Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Чоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Фото © ТАСС / AP Photo / Ramil Zeynalov

После очередного обострения конфликта с заявлением выступил турецкий МИД. В ведомстве заявили, что Турция поддерживает Азербайджан в конфликте. Попутно МИД Турции обвинил Армению в нарушении перемирия и призвал власти страны "немедленно прекратить агрессию" по отношению к Азербайджану. Позднее в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о полной поддержке со стороны Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Спустя несколько часов после начала боевых действий и сообщений о всеобщей мобилизации в стране посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что необходимости перебрасывать армянских военных в Карабах нет.

Чем воюют?

И Армения, и Азербайджан хорошо оснащены и обладают многочисленной для этих регионов армией. Армения с тремя миллионами жителей обладает кадровым резервом в 200 тысяч военнослужащих. Через несколько часов после начала столкновений в Госслужбе по мобилизации Азербайджана сообщили, что не видят необходимости во всеобщей мобилизации — в связи с укомплектованностью армии. Кадровый резерв армии Азербайджана был оценён в 300 тысяч военнослужащих. В 2020 году агентство Globalfirepower поставило Азербайджан на 64-е место в рейтинге самых боеспособных армий мира. Вооружённые силы Армении оказались лишь на 111-м месте в общей таблице обороноспособности.

О всеобщей мобилизации в Армении объявили лишь к обеду 27 сентября. В Азербайджане, как уже сообщалось ранее, не видят необходимости во всеобщей мобилизации, однако за три дня до начала боевых действий в стране начался внезапный призыв резервистов: давно уволенных в запас вызвали в военкоматы и почти сразу отправили на учения. По сообщениям ВВС, на улицах полиция начала изымать личные кузовные автомобили для нужд армии. При этом ни военного положения, ни всеобщей мобилизации власти страны не объявляли. В первые часы конфликта репортажи с места боёв начали экстренно передавать журналисты турецкого агентства Анадолу, которые оказались на армяно-азербайджанской границе.

Вооружённые силы Армении втрое меньше, чем у потенциального противника, — всего 46 тысяч человек числятся в регулярной армии. Официальные данные по ВС Азербайджана — примерно 130 тысяч человек. Данные рейтинга за 2020 год оценивают мобилизационный потенциал Армении примерно в 1,5 миллиона человек. Азербайджан из-за втрое большего населения может призвать на войну почти четыре миллиона человек. По численности бронетехники Азербайджан также значительно превосходит регулярные войска Армении — втрое по танкам и самоходным артиллерийским установкам. В два-три раза оценивается превосходство азербайджанских военных по ствольной и реактивной артиллерии. Применительно к последним стоит сказать, что в распоряжении азербайджанских военных есть и ракетные системы залпового огня "Смерч" с дальностью стрельбы 120 километров.

Фото © ТАСС / Антон Якунин

Армения — один из ключевых участников Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако руководство страны, по словам пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, не обращалась в секретариат организации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. В самой организации при этом выступают за мирное урегулирование конфликта.

Кто победит?

Несмотря на значительное количество бронетехники, мощного рывка вглубь спорных территорий азербайджанские военные не совершили. Большая часть уничтоженных танков ВС Азербайджана подорвалась на минных полях. К обеду 27 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что военные республики заняли ряд стратегических высот в Карабахе. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что "противник несёт потери", добавив, что подразделения Армии обороны Карабаха успешно отражают атаки ВС Азербайджана на всей линии соприкосновения, отбрасывая на прежние позиции.



Источники с армянской стороны сообщают, что для атак на районы Азербайджан применяет авиацию. В составе боевой авиации Азербайджана находятся как штурмовики Су-25 и Су-24, так и истребители МиГ-29. Кроме самолётов азербайджанские военные активно используют вертолёты Ми-8, Ми-24 и многочисленные ударные и разведывательные беспилотники, например израильские БПЛА SkyStriker и Harop, а также турецкие ANKA. В ходе брифинга представители Минобороны Армении сообщили, что помимо10 танков и одной боевую машины пехоты удалось уничтожить 4 вертолета противника и около 15 беспилотников.

ВВС Азербайджана противостоят армянские комплексы ПВО С-300, Бук-М2, советские ЗРК "Оса". Самая новая авиационная техника — российские истребители поколения 4++ Су-30 — пока не применялась, однако в Ереване отмечают, что при необходимости "применят весь арсенал", находящийся в распоряжении. Военные эксперты отмечают, что в случае необходимости Су-30 могут нанести удар по базе ВМС Азербайджана. Воздушное пространство Азербайджана при этом охраняют как российские С-300ПМУ2 и "Тор-М2", советские Бук-М2, так и израильские комплексы BARAK и Spyder SR с дальностью 100 и 20 километров соответственно.

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