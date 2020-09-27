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Вслед за Арменией Азербайджан вводит военное положение. Но не на всей территории

Решение должно быть утверждено президентом страны в течение 48 часов.

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Фото © ТАСС / Vahram Baghdasaryan, PHOTOLURE via AP

Милли меджлис Азербайджана одобрил постановление о введении в ряде регионов страны военного положения. Поводом стали боевые действия в Нагорном Карабахе. Решение было принято на внеочередном заседании парламента.

Постановление должно быть утверждено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в течение 48 часов. Объявление комендантского часа во всей стране или ряде его регионов возлагается на МВД Азербайджана.

Президент Азербайджана заявил о готовности покончить с проблемой Карабаха

Алиев считает, что речь идёт о восстановлении исторической справедливости.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.

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