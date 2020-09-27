Вслед за Арменией Азербайджан вводит военное положение. Но не на всей территории

Милли меджлис Азербайджана одобрил постановление о введении в ряде регионов страны военного положения. Поводом стали боевые действия в Нагорном Карабахе. Решение было принято на внеочередном заседании парламента.

Постановление должно быть утверждено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в течение 48 часов. Объявление комендантского часа во всей стране или ряде его регионов возлагается на МВД Азербайджана.