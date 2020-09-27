Азербайджан сообщил о погибших в ходе обстрелов со стороны Армении

В Минобороны Азербайджана заявили об обстрелах из миномётов и крупнокалиберного оружия со стороны Армении на линии соприкосновения государств, в результате чего были убиты и ранены местные жители. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

— Среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесён серьёзный урон, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащими ВС Азербайджана были приняты ответные меры по пресечению провокации и обеспечению безопасности.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские войска начали наступление на линии соприкосновения и встретили отпор ВС Армении.

— Ситуация находится в оперативном развитии, — написал он.