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Азербайджан сообщил о погибших в ходе обстрелов со стороны Армении

По данным армянской стороны, после этого Баку начал наступление на Нагорный Карабах.

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Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

В Минобороны Азербайджана заявили об обстрелах из миномётов и крупнокалиберного оружия со стороны Армении на линии соприкосновения государств, в результате чего были убиты и ранены местные жители. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Для этого открылись пункты записи в Джандарисе, Раджу и Африне.

Среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесён серьёзный урон, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащими ВС Азербайджана были приняты ответные меры по пресечению провокации и обеспечению безопасности.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские войска начали наступление на линии соприкосновения и встретили отпор ВС Армении.

Ситуация находится в оперативном развитии,написал он.

Напомним, отношения двух стран обострились после 12 июля, когда на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения, после чего посыпались взаимные обвинения, а также последовала череда обоюдных артобстрелов, видеозаписи которых публиковались в соцсетях.

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