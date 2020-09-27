Азербайджан сообщил о погибших в ходе обстрелов со стороны Армении

В Минобороны Азербайджана заявили об обстрелах из миномётов и крупнокалиберного оружия со стороны Армении на линии соприкосновения государств, в результате чего были убиты и ранены местные жители. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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— Среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесён серьёзный урон, — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащими ВС Азербайджана были приняты ответные меры по пресечению провокации и обеспечению безопасности.
В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские войска начали наступление на линии соприкосновения и встретили отпор ВС Армении.
— Ситуация находится в оперативном развитии, — написал он.
Напомним, отношения двух стран обострились после 12 июля, когда на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения, после чего посыпались взаимные обвинения, а также последовала череда обоюдных артобстрелов, видеозаписи которых публиковались в соцсетях.
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