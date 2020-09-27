Блондинка-эксгибиционистка напугала рыбака в Ленобласти — фото

В Выборге Ленинградской области местный рыбак едва не упал в воду, когда увидел идущую по улице девушку, на которой из одежды был надет только расстёгнутый плащ. Увиденным он поделился с другими горожанами в местной группе во "ВКонтакте".

— Я понимаю, что бабье лето пришло, но не до такой же степени. Я чуть с удочкой в залив не упал, когда обернулся, — написал он.

Некоторые пользователи в комментариях осудили поступок незнакомки и призвали найти её и наказать, в то время как другие иронично сожалели, что не гуляли в том же месте, что и она, а также восхищались её "смелостью".