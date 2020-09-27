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Блондинка-эксгибиционистка напугала рыбака в Ленобласти — фото

Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к случившемуся.

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Фото © VK / Выборг ВКонтакте

В Выборге Ленинградской области местный рыбак едва не упал в воду, когда увидел идущую по улице девушку, на которой из одежды был надет только расстёгнутый плащ. Увиденным он поделился с другими горожанами в местной группе во "ВКонтакте".

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Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Я понимаю, что бабье лето пришло, но не до такой же степени. Я чуть с удочкой в залив не упал, когда обернулся, — написал он.

Некоторые пользователи в комментариях осудили поступок незнакомки и призвали найти её и наказать, в то время как другие иронично сожалели, что не гуляли в том же месте, что и она, а также восхищались её "смелостью".

Недавно похожая история произошла в подмосковном Раменском, где девушка в костюме Евы решила прогуляться по автомобильной трассе.

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