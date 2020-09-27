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В Приморье водитель легковушки врезался в грузовик и погиб

При столкновении пострадали также два ребёнка.

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Фото © УМВД по Приморскому краю

В Анучинском районе Приморского края произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото © УМВД по Приморскому краюФото © УМВД по Приморскому краю

Фото © УМВД по Приморскому краю

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Уточняется, что авария произошла в районе трассы Хороль — Реттиховка — Арсеньев. Водитель автомобиля Nissan Dualis, двигаясь со стороны города Арсеньева в направлении села Чернышёвка Анучинского района, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине ГАЗ-66.

В результате ДТП 28-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Двух пассажиров, которые также находились в этом автомобиле, доставили в больницу. Отмечается, что оба пострадавших — дети: у семилетнего мальчика закрытая травма живота, а двухлетняя девочка отделалась ссадинами на лице.

В данный момент проводится проверка, а также выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

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