В жутком ДТП в Рязанской области погибли четыре человека

В Рязанской области на трассе Рязань — Захарово столкнулись "КИА-рио" и "шевроле-авео". В ДТП погибли двое детей, которые находились в салоне американского авто, а также водитель и пассажир южнокорейской машины, сообщили в региональном управлении МВД России.

Кроме того, в результате аварии были травмированы три человека — водитель и несовершеннолетний пассажир "шевроле" и пассажир КИА. На месте столкновения легковушек работают сотрудники полиции. Они выясняют причины ДТП.