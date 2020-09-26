В жутком ДТП в Рязанской области погибли четыре человека

В Рязанской области на трассе Рязань — Захарово столкнулись "КИА-рио" и "шевроле-авео". В ДТП погибли двое детей, которые находились в салоне американского авто, а также водитель и пассажир южнокорейской машины, сообщили в региональном управлении МВД России.
Кроме того, в результате аварии были травмированы три человека — водитель и несовершеннолетний пассажир "шевроле" и пассажир КИА. На месте столкновения легковушек работают сотрудники полиции. Они выясняют причины ДТП.
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