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Москвичам пообещали повторение бабьего лета в октябре

При этом последние дни сентября будут прохладными и дождливыми.

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Жители столицы могут захватить тепло и солнце ещё и в октябре, сообщил заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев в беседе с "Вечерней Москвой".

Утверждать, что бабьего лета больше не будет, я бы не стал, — сказал синоптик.

По его словам, в воскресенье днём температура может колебаться от двадцати до двадцати двух градусов тепла, осадков не предвидится. Однако в начале следующей недели придёт небольшое похолодание, возможны дожди в понедельник, вторник и местами в среду. При этом в середине недели температура вновь поднимется до 20 градусов выше нуля.

Бабье лето — стационарный антициклон, который устанавливается надолго. Вообще, таких эпизодов может быть несколько раз за осень, — отметил Киктев.

Синоптики пообещали в этом году "русскую зиму"

Появление снежного покрова в центральных регионах страны ожидается в двадцатых числах ноября.

Синоптик заключил, что в целом температура будет идти на понижение, но в предстоящие месяцы может не раз повториться хорошая погода.

Ранее Лайф рассказывал, что в Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в большинстве регионов России.

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