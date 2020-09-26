Москвичам пообещали повторение бабьего лета в октябре

Жители столицы могут захватить тепло и солнце ещё и в октябре, сообщил заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев в беседе с "Вечерней Москвой".

— Утверждать, что бабьего лета больше не будет, я бы не стал, — сказал синоптик.

По его словам, в воскресенье днём температура может колебаться от двадцати до двадцати двух градусов тепла, осадков не предвидится. Однако в начале следующей недели придёт небольшое похолодание, возможны дожди в понедельник, вторник и местами в среду. При этом в середине недели температура вновь поднимется до 20 градусов выше нуля.

— Бабье лето — стационарный антициклон, который устанавливается надолго. Вообще, таких эпизодов может быть несколько раз за осень, — отметил Киктев.

Синоптик заключил, что в целом температура будет идти на понижение, но в предстоящие месяцы может не раз повториться хорошая погода.