Американский сенатор назвала убитого в 1996 году Тупака Шакура лучшим из ныне живущих рэперов

В США кандидат в вице-президенты страны Камала Харрис заявила, что хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур является лучшим из ныне живущих рэперов. Однако музыкант погиб более 20 лет назад. Слова политика приводит New York Post.

Сенатор от штата Калифорния сказала об этом во время интервью на виртуальном съезде NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения) в пятницу, 25 сентября, когда корреспондент CNN Анджела Рай спросила, кого Харрис считает лучшим рэпером из ныне живущих. Однако политику указали на ошибку, напомнив, что икона Западного побережья погибла ещё 24 года назад.

— Нет в живых, я знаю, я всё время путаюсь, — заявила Харрис и так и не смогла назвать имя исполнителя, которого считает лучшим.