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Американский сенатор назвала убитого в 1996 году Тупака Шакура лучшим из ныне живущих рэперов

Когда политику указали на ошибку, она отметила, что постоянно путается.

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В США кандидат в вице-президенты страны Камала Харрис заявила, что хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур является лучшим из ныне живущих рэперов. Однако музыкант погиб более 20 лет назад. Слова политика приводит New York Post.

Сенатор от штата Калифорния сказала об этом во время интервью на виртуальном съезде NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения) в пятницу, 25 сентября, когда корреспондент CNN Анджела Рай спросила, кого Харрис считает лучшим рэпером из ныне живущих. Однако политику указали на ошибку, напомнив, что икона Западного побережья погибла ещё 24 года назад.

Нет в живых, я знаю, я всё время путаюсь, — заявила Харрис и так и не смогла назвать имя исполнителя, которого считает лучшим.

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По некоторым данным, после убийства Тупака его автомобиль уже побывал у нескольких коллекционеров, но продавец готов предоставить документы, свидетельствующие о подлинности машины.

Тупак Шакур был убит в 1996 году во время развернувшейся между рэп-исполнителями восточной и западной частей Соединённых Штатов "войны побережий". Позднее полиция раскрыла тайну орудия убийства рэпера, а бывший гангстер рассказал, кто убил музыканта. Однако фанаты до сих пор не верят в смерть рэпера, в Сети неоднократно появлялись заявления о том, что исполнителя якобы видели в разных местах. Так, например, в конце прошлого года в Лас-Вегасе заметили мужчину, похожего на Тупака.

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