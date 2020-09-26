Итальянка потеряла память и теперь считает себя Джулией Робертс

В итальянском городе Павия неизвестная потеряла память и теперь утверждает, что она популярная актриса Джулия Робертс. Женщину поместили в психиатрическое отделение госпиталя, сообщает la Provincia di Pavia.
По данным издания, пациентку в состоянии алкогольного опьянения в конце июля доставили в отделение оперативной медицинской помощи в городке Виджевано. Полицейские обнаружили её на вокзале, где она пьяная приставала к прохожим.
Правоохранителям не удалось успокоить неизвестную, и они отвезли её к врачам. Так как у женщины не было документов, в медицинской карте её записали как Н.Н. После выписки дама решила не покидать территорию учреждения и больше месяца жила в приёмном покое, где питалась едой из автоматов.
"Красотка" 30 лет спустя. Джулия Робертс показала фото без макияжа и сразила всех наповалНесмотря на то что актрисе уже 52 года, она всё ещё остаётся очаровательной красоткой и пленительной "сбежавшей невестой".
Личность женщины остаётся неизвестной, хотя она считает себя Джулией Робертс. В начале сентября неизвестную положили в психиатрическое отделение госпиталя в Павии.
Ранее Лайф рассказывал, что в Италии турист при съёмке селфи отбил пальцы ног у слепка скульптуры XIX века.
Комментариев: 0