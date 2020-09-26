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Итальянка потеряла память и теперь считает себя Джулией Робертс

Женщина больше месяца жила на территории больницы и питалась едой из автоматов.

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В итальянском городе Павия неизвестная потеряла память и теперь утверждает, что она популярная актриса Джулия Робертс. Женщину поместили в психиатрическое отделение госпиталя, сообщает la Provincia di Pavia.

По данным издания, пациентку в состоянии алкогольного опьянения в конце июля доставили в отделение оперативной медицинской помощи в городке Виджевано. Полицейские обнаружили её на вокзале, где она пьяная приставала к прохожим.

Правоохранителям не удалось успокоить неизвестную, и они отвезли её к врачам. Так как у женщины не было документов, в медицинской карте её записали как Н.Н. После выписки дама решила не покидать территорию учреждения и больше месяца жила в приёмном покое, где питалась едой из автоматов.

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Несмотря на то что актрисе уже 52 года, она всё ещё остаётся очаровательной красоткой и пленительной "сбежавшей невестой".

Личность женщины остаётся неизвестной, хотя она считает себя Джулией Робертс. В начале сентября неизвестную положили в психиатрическое отделение госпиталя в Павии.

Ранее Лайф рассказывал, что в Италии турист при съёмке селфи отбил пальцы ног у слепка скульптуры XIX века.

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