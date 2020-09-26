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В Приморье самосвал влетел в толпу детей на глазах у их родителей — видео

Одна девочка погибла, есть пострадавшие.

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Видео © LIFE

Страшные кадры заснял видеорегистратор водителя грузовика, который попытался объехать следовавшую впереди машину и влетел в толпу детей, переходивших дорогу. Всё случилось на трассе Владивосток — Находка в Приморском крае.

По данным регионального УМВД РФ, грузовой самосвал наехал на детей, когда двигался со стороны города Фокина в направлении посёлка Павловск. На видео заметно, что перед фурой едет внедорожник. Иномарка притормаживает, чтобы пропустить пешеходов. А водитель самосвала выворачивает влево, стремясь, вероятно, объехать машину или избежать столкновения. Но затормозить он не успел и врезался в прохожих.

Две девочки восьми и девяти лет были в сопровождении родителей. Взрослые не пострадали. Трагедия случилась с детьми. Одна школьница погибла на месте, вторая — госпитализирована в тяжёлом состоянии.

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Других пострадавших в аварии нет.

В полиции также добавили, что у 48-летнего водителя самосвала вся путевая документация в наличии, есть отметки медика, механика, диспетчера. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Щербинке на Симферопольском шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением на пустой дороге и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной такси. Виновник ДТП от полученных травм скончался на месте, пассажир автомобиля оказался зажат в искорёженном кузове.

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