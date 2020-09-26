Заслуженный пилот РФ назвал вероятную причину крушения Ан-26 под Харьковом

Самолёт Ан-26, который накануне потерпел крушение в Харьковской области Украины, предварительно, после отказа двигателя, мог разбиться из-за ошибки экипажа. Так считает заслуженный пилот России Юрий Сытник, своей точкой зрения он поделился с Ura.ru.
Лётчик отметил, что справиться с управлением военно-транспортным судном с одним отказавшим двигателем вполне возможно.
— При определённых навыках пилотирования инструктора это умеют делать, и никаких проблем нет. Тем более военные. Как правило, инструкторский состав хорошо подготовлен, и с такой ситуацией, как отказ двигателя, справляется легко, но что-то пошло не так, — пояснил Сытник.
Заслуженный пилот также подчеркнул, что возраст летательного аппарата не может стать причиной крушения, проблема может быть только в исправности или неисправности самолёта.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта. Сегодня, 26 сентября, в стране объявлен день траура.
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