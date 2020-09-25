Харьковский губернатор заявил, что перед крушением Ан-26 пилоты сообщили об отказе левого двигателя

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Прибывший на место катастрофы лайнера Ан-26 губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что незадолго до крушения пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта.

— Было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор, насколько я понимаю. Это с одной стороны, но в учениях, я знаю точно, специально отключают один мотор, чтобы ориентироваться. То есть для опытного лётчика это не критическая ситуация, — отметил Кучер.

По его словам, следствие будет выяснять, что было потом. При этом лайнер, по словам Кучера, выполнял учебный полёт в рамках образовательной программы. В то же время он не смог ответить на вопрос о том, можно ли выполнять подобные полёты в ночное время.

Глава региона также подчеркнул, что Ан-26 принадлежал Харьковскому университету Воздушных сил Украины. Четыре человека, которым удалось выжить, сумели выпрыгнуть из самолёта на низкой высоте. Все они сейчас доставлены в одну из больниц Харькова.