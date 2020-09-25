Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Харьковский губернатор заявил, что перед крушением Ан-26 пилоты сообщили об отказе левого двигателя

Он также отметил, что это был учебный полёт.

284

Видео © Телеканал "Украина 24"

Прибывший на место катастрофы лайнера Ан-26 губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что незадолго до крушения пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта.

Было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор, насколько я понимаю. Это с одной стороны, но в учениях, я знаю точно, специально отключают один мотор, чтобы ориентироваться. То есть для опытного лётчика это не критическая ситуация, — отметил Кучер.

Названы две возможные причины крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

По одной из них, экипаж мог перепутать автомобильную дорогу со взлётно-посадочной полосой.

По его словам, следствие будет выяснять, что было потом. При этом лайнер, по словам Кучера, выполнял учебный полёт в рамках образовательной программы. В то же время он не смог ответить на вопрос о том, можно ли выполнять подобные полёты в ночное время.

Глава региона также подчеркнул, что Ан-26 принадлежал Харьковскому университету Воздушных сил Украины. Четыре человека, которым удалось выжить, сумели выпрыгнуть из самолёта на низкой высоте. Все они сейчас доставлены в одну из больниц Харькова.

"Не смог зайти на посадку". Стали известны причины крушения самолёта под Харьковом

Завтра на место ЧП прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, самолёт Ан-26 упал в районе города Чугуева Харьковской области. На его борту находились курсанты вышеупомянутого вуза. В результате трагедии погибло 22 человека. Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября прибудет на место трагедии.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.