Названы две возможные причины крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

Экс главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что одной из вероятных причин крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области могла стать ошибка пилота. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, ссылаясь на собственные источники.

Матиос добавил, что экипаж воздушного судна мог допустить ошибку при заходе на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную дорогу со взлётно-посадочной полосой.

Кроме того, издание depo.ua со ссылкой на источник в Минобороны Украины сообщает, что самолёт упал из-за отказа двигателя.