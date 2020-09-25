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Названы две возможные причины крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

По одной из них, экипаж мог перепутать автомобильную дорогу со взлётно-посадочной полосой.

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Фото © МВД Украины в Харьковской области

Экс главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что одной из вероятных причин крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области могла стать ошибка пилота. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, ссылаясь на собственные источники.

Матиос добавил, что экипаж воздушного судна мог допустить ошибку при заходе на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную дорогу со взлётно-посадочной полосой.

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Глава государства также сообщил о создании правительственной комиссии.

Кроме того, издание depo.ua со ссылкой на источник в Минобороны Украины сообщает, что самолёт упал из-за отказа двигателя.

Напомним, Ан-26 разбился сегодня недалеко от города Чугуева. По последним данным, на борту находилось 28 человек: семь членов экипажа и 21 курсант. В результате ЧП погибло 22 человека, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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