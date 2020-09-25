СКА вновь проиграл, но заработал первое очко под руководством Ротенберга

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел второе подряд поражение под руководством Романа Ротенберга. На домашнем льду армейцы со счётом 2:3 в буллитной серии проиграли казанскому "Ак Барсу".

Петербуржцы, как и в минувшей игре против "Сибири", из-за вспышки коронавирусной инфекции в своих рядах были вынуждены выступить против "Ак Барса" далеко не основным составом, а на тренерский мостик вновь поднялся вице-президент клуба Роман Ротенберг, заменивший приболевшего Валерия Брагина.

В первом отрезке игры команды не отметились результативными действиями. Счёт на девятой минуте второго периода открыл шведский защитник "барсов" Микаэль Викстранд. Удвоил его спустя пять минут форвард Патрис Кормье, реализовавший большинство. Ассистировал канадцу его соотечественник — нападающий Джастин Азеведо, для которого этот результативный балл стал трёхсотым в КХЛ.

БУМ! Это пушка от Ази! 2:0! pic.twitter.com/UuFOiwMSS2 — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 25, 2020

В третьем периоде армейцы сумели отыграть отставание в два гола и перевести игру в овертайм. На 14-й минуте нападающий Иван Морозов распечатал вратаря гостей Тимура Билялова, а когда до финальной сирены оставалось 20 секунд, форвард Андрей Кузьменко хлёстким броском сделал счёт ничейным — 2:2.

Овертайм прошёл без заброшенных шайб, хотя моментов для взятия ворот у команд было предостаточно, а в серии буллитов победу отпраздновали гости. Единственный точный бросок удался нападающему "Ак Барса" Александру Бурмистрову.

Бурый очень уверенно реализует свою попытку! pic.twitter.com/oGOn287QO1 — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 25, 2020

3:2 — "Ак Барс" продлевает свою беспроигрышную серию до семи матчей. СКА же проигрывает вторую игру кряду, однако, несмотря на поражение, команда зарабатывает первое очко под руководством Романа Ротенберга.

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