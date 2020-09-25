При крушении самолёта под Харьковом погибло 22 человека

Такие же сведения предоставил и губернатор Харьковской области Алексей Кучер. Уточняется, что ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. По обновлённой информации, на борту Ан-26 находилось 28 человек: семь членов экипажа и 21 курсант.