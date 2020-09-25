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При крушении самолёта под Харьковом погибло 22 человека

Ещё два человека находятся в тяжёлом состоянии.

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Видео © Тelegram / Ольга Шарий

В результате крушения транспортного самолёта Ан-26 в районе Харькова погибло 22 человека. Такие данные приводит МВД Украины.

Такие же сведения предоставил и губернатор Харьковской области Алексей Кучер. Уточняется, что ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. По обновлённой информации, на борту Ан-26 находилось 28 человек: семь членов экипажа и 21 курсант.

Под Харьковом потерпел крушение самолёт Ан-26 — видео

Предварительно, на воздушном судне проводили учебный полёт курсанты университета Воздушных сил Украины.

По предварительным данным, самолёт потерпел крушение после того, как не смог зайти на посадку.

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