При крушении самолёта под Харьковом погибло 22 человека

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В результате крушения транспортного самолёта Ан-26 в районе Харькова погибло 22 человека. Такие данные приводит МВД Украины.
Такие же сведения предоставил и губернатор Харьковской области Алексей Кучер. Уточняется, что ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. По обновлённой информации, на борту Ан-26 находилось 28 человек: семь членов экипажа и 21 курсант.
Под Харьковом потерпел крушение самолёт Ан-26 — видеоПредварительно, на воздушном судне проводили учебный полёт курсанты университета Воздушных сил Украины.
По предварительным данным, самолёт потерпел крушение после того, как не смог зайти на посадку.
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