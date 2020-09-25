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"Не смог зайти на посадку". Стали известны причины крушения самолёта под Харьковом

Завтра на место ЧП прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Очевидцы крушения военного самолёта Ан-26 сообщили, что лайнер потерпел крушение после того, как не смог зайти на посадку.

Причина падения — не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов были на борту. Многие повыпадали в поле, одного тушил лично, — отметил свидетель ЧП.

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В данный момент спасатели тушат пожар. По данным МВД Украины, на борту упавшего самолёта находилось 23 человека: пять членов экипажа и 18 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что в катастрофе есть выжившие. Предварительно, у двух курсантов, находившихся на борту судна, ожоги около 90% поверхности тела. Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что точное число погибших в авиакатастрофе пока не известно.

Под Харьковом потерпел крушение самолёт Ан-26 — видео

Предварительно, на воздушном судне проводили учебный полёт курсанты университета Воздушных сил Украины.

В командовании Воздушных сил Украины подтвердили крушение военного самолёта. Завтра на место ЧП прибудет президент Владимир Зеленский.

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