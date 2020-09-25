"Не смог зайти на посадку". Стали известны причины крушения самолёта под Харьковом

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Очевидцы крушения военного самолёта Ан-26 сообщили, что лайнер потерпел крушение после того, как не смог зайти на посадку.

— Причина падения — не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов были на борту. Многие повыпадали в поле, одного тушил лично , — отметил свидетель ЧП.

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В данный момент спасатели тушат пожар. По данным МВД Украины, на борту упавшего самолёта находилось 23 человека: пять членов экипажа и 18 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что в катастрофе есть выжившие. Предварительно, у двух курсантов, находившихся на борту судна, ожоги около 90% поверхности тела. Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что точное число погибших в авиакатастрофе пока не известно.