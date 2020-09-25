"Не смог зайти на посадку". Стали известны причины крушения самолёта под Харьковом

Очевидцы крушения военного самолёта Ан-26 сообщили, что лайнер потерпел крушение после того, как не смог зайти на посадку.
— Причина падения — не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов были на борту. Многие повыпадали в поле, одного тушил лично, — отметил свидетель ЧП.
В данный момент спасатели тушат пожар. По данным МВД Украины, на борту упавшего самолёта находилось 23 человека: пять членов экипажа и 18 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что в катастрофе есть выжившие. Предварительно, у двух курсантов, находившихся на борту судна, ожоги около 90% поверхности тела. Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что точное число погибших в авиакатастрофе пока не известно.
Под Харьковом потерпел крушение самолёт Ан-26 — видеоПредварительно, на воздушном судне проводили учебный полёт курсанты университета Воздушных сил Украины.
В командовании Воздушных сил Украины подтвердили крушение военного самолёта. Завтра на место ЧП прибудет президент Владимир Зеленский.
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