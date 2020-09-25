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Под Харьковом потерпел крушение самолёт Ан-26 — видео

Предварительно, на воздушном судне проводили учебный полёт курсанты университета Воздушных сил Украины.

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Видео © Telegram / Obozrevatel.ua

Вблизи города Чугуева Харьковской области разбился военный самолёт Ан-26. Видео инцидента публикуют очевидцы в соцсетях.

Предварительно, на воздушном судне курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины проводили учебный полёт.

Видео © Telegram / Политика Страны

Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. На место отправились экстренные службы. Правоохранительные органы проверяют информацию о крушении самолёта.

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