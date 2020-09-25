Под Харьковом потерпел крушение самолёт Ан-26 — видео

Видео © Telegram / Obozrevatel.ua
Вблизи города Чугуева Харьковской области разбился военный самолёт Ан-26. Видео инцидента публикуют очевидцы в соцсетях.
Предварительно, на воздушном судне курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины проводили учебный полёт.
Видео © Telegram / Политика Страны
Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. На место отправились экстренные службы. Правоохранительные органы проверяют информацию о крушении самолёта.
Выжег поляну. Лайф публикует видео с места крушения Су-30 под ТверьюУдар о землю и начавшийся затем пожар превратили боевую машину в груду металлолома.
Ранее Лайф сообщал о крушении легкомоторного самолёта в Тульской области, в результате которого погиб пилот.
Комментариев: 0