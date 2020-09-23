Выжег поляну. Лайф публикует видео с места крушения Су-30 под Тверью

Воронка с обгоревшими краями. Так выглядит место крушения истребителя Су-30 в лесу в Тверской области. Корреспонденты Лайфа побывали на месте ЧП и сняли его с дрона.

Как видно на этих кадрах, от самолёта почти ничего не осталось. Даже не видны очертания боевой машины. Можно узнать только то, что осталось от двух двигателей истребителя.

Судя по всему, при падении и последовавшим за этим пожаром тяжёлая машина уничтожила деревья на несколько метров вокруг. Теперь там поляна, в центре которой и находится обгоревшая воронка.