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Выжег поляну. Лайф публикует видео с места крушения Су-30 под Тверью

Удар о землю и начавшийся затем пожар превратили боевую машину в груду металлолома.

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Воронка с обгоревшими краями. Так выглядит место крушения истребителя Су-30 в лесу в Тверской области. Корреспонденты Лайфа побывали на месте ЧП и сняли его с дрона.

Как видно на этих кадрах, от самолёта почти ничего не осталось. Даже не видны очертания боевой машины. Можно узнать только то, что осталось от двух двигателей истребителя.

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Судя по всему, при падении и последовавшим за этим пожаром тяжёлая машина уничтожила деревья на несколько метров вокруг. Теперь там поляна, в центре которой и находится обгоревшая воронка.

Как сообщал Лайф, 22 сентября потерпел крушение истребитель Су-30, который выполнял плановый учебный полёт. Экипажу удалось катапультироваться. После приземления пилоты вышли на связь. Поиски обломков военного самолёта продолжались сутки.

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