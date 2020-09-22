Под Тверью потерпел крушение истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, который выполнял плановый учебный полёт. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажу удалось спастись.
— 22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Су-30 Западного военного округа, — говорится в сообщении.
В Польше оценили мощь российского истребителя Су-30СМОтмечается, что данный самолёт "сможет дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, увеличивая наступательный потенциал РФ".
Экипаж катапультировался. После приземления сам вышел на связь. Лётчиков уже доставили на аэродром базирования. На место ЧП направлена комиссия ЗВО.
А в августе стала известна причина крушения Су-27 над Чёрным морем. Оказалось, что всё дело было в ракете.