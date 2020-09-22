Под Тверью потерпел крушение истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, который выполнял плановый учебный полёт. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажу удалось спастись.

— 22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Су-30 Западного военного округа, — говорится в сообщении.

Экипаж катапультировался. После приземления сам вышел на связь. Лётчиков уже доставили на аэродром базирования. На место ЧП направлена комиссия ЗВО.