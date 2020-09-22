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Омоновец из Минска отсудил у телеграм-канала $1 тысячу за "компромат с проститутками"

Паблик упомянул в заметках с красноречивым роликом имя и звание офицера, но оказалось, что на кадрах другой человек.

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Видео © Nexta

Сотрудник минского ОМОНа Алексей Ковалёв выиграл суд против телеграм-канала Nexta, который в июле опубликовал на него "компромат" — видеоролик отдыха с проститутками. Суд Минского района обязал выплатить потерпевшему почти тысячу долларов за моральный вред.

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что с "компроматом на омоновца" вышел небольшой конфуз — на кадрах оказался не Ковалёв, он даже на него не похож. Однако телеграм-канал, у которого почти 900 тысяч подписчиков, успел посвятить "отдыху офицера с проститутками" несколько заметок, упомянув в сообщениях его имя и звание. При этом паблик и сам не мог определиться с героем — сначала омоновца с видео назвали Олегом Клементьевым, а затем передумали и присвоили имя Алексея Ковалёва. Теперь Nexta должен выплатить компенсацию правоохранителю и выпустить опровержение.

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