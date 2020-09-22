Омоновец из Минска отсудил у телеграм-канала $1 тысячу за "компромат с проститутками"

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что с "компроматом на омоновца" вышел небольшой конфуз — на кадрах оказался не Ковалёв, он даже на него не похож. Однако телеграм-канал, у которого почти 900 тысяч подписчиков, успел посвятить "отдыху офицера с проститутками" несколько заметок, упомянув в сообщениях его имя и звание. При этом паблик и сам не мог определиться с героем — сначала омоновца с видео назвали Олегом Клементьевым, а затем передумали и присвоили имя Алексея Ковалёва. Теперь Nexta должен выплатить компенсацию правоохранителю и выпустить опровержение.