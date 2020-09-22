Одноклассник оказался невольным соучастником побега девочки в Москве. Лайф публикует видео их общения

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Невольным соучастником бегства 12-летней дочери известного московского дизайнера Надежды Славиной оказался её одноклассник. Как стало известно Лайфу, Диана Жулина не посвящала мальчика в свой замысел, но через него передала родным свои вещи и прощальную записку.

После побега школьницы Сашу с родителями вызвали на допрос следователи. По нашим данным, Диана попросила подростка довериться ей и передать "пакет с некоторыми вещами подруге". Тот согласился. Именно ему махала Диана со ступеней школы на видео перед исчезновением. Ребята встретились около 14 часов 21 сентября. Девочка вышла к приятелю и позвала за собой в сторону. Она вручила мальчику пакет со своими вещами и без объяснений удалилась. Мальчик тоже лишних вопросов не задавал. После того как она ушла, он отправился восвояси.

Остальные опрошенные следователями одноклассники рассказали, что у девочки с мамой были очень тяжёлые отношения. По их словам, они редко общались, а жила девочка с бабушкой и дедушкой. Отца Дианы нет в живых. Он был сёрфером, погиб на Маврикии.

Между тем мать сбежавшей девочки сообщила, что собирается на допрос к следователю. Никаких новостей о местонахождении дочери нет, заявила Надежда.