Придавили, а потом закопали в коляске. Лайф узнал подробности гибели младенца, тайно похороненного матерью

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Полуторамесячного малыша, которого тайно закопала мать на кладбище в подмосковном Серпухове, могли случайно придавить во сне его бабушка с сожителем. Ребёнок спал в кровати между 51-летней женщиной и её возлюбленным, а утром они обнаружили его мёртвым. Предварительную версию следствия сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
По его словам, мальчик в момент гибели находился с бабушкой в Москве. 19 сентября она позвонила дочери и сообщила о несчастном случае. При этом женщина проехала на электричке из Москвы в Серпухов с мёртвым младенцем в коляске. Мать и 30-летняя дочь посовещались и решили тайно похоронить малыша.
В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мать ребёнка уезжает с коляской под покровом ночи. При этом 30-летняя женщина вынимает из люльки, предположительно, уже мёртвого ребёнка, обнимает и кладёт обратно. На кадрах видно и бабушку. Она выносила одеяло для ребёнка, в последний раз целует малыша и провожает дочь с внуком взглядом. А 30-летняя женщина, вероятно, поехала с телом сына на кладбище и закопала прямо в коляске.
В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что по факту обнаружения тела младенца проводится проверка. На теле малыша не найдено видимых признаков насильственной смерти. Точные обстоятельства гибели ребёнка поможет установить судебно-медицинская экспертиза.