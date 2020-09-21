Придавили, а потом закопали в коляске. Лайф узнал подробности гибели младенца, тайно похороненного матерью

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Полуторамесячного малыша, которого тайно закопала мать на кладбище в подмосковном Серпухове, могли случайно придавить во сне его бабушка с сожителем. Ребёнок спал в кровати между 51-летней женщиной и её возлюбленным, а утром они обнаружили его мёртвым. Предварительную версию следствия сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, мальчик в момент гибели находился с бабушкой в Москве. 19 сентября она позвонила дочери и сообщила о несчастном случае. При этом женщина проехала на электричке из Москвы в Серпухов с мёртвым младенцем в коляске. Мать и 30-летняя дочь посовещались и решили тайно похоронить малыша.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мать ребёнка уезжает с коляской под покровом ночи. При этом 30-летняя женщина вынимает из люльки, предположительно, уже мёртвого ребёнка, обнимает и кладёт обратно. На кадрах видно и бабушку. Она выносила одеяло для ребёнка, в последний раз целует малыша и провожает дочь с внуком взглядом. А 30-летняя женщина, вероятно, поехала с телом сына на кладбище и закопала прямо в коляске.