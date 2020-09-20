Жительница Подмосковья тайно похоронила месячного сына, чтобы скрыть его смерть

На кладбище под Серпуховом обнаружили могилу, в которой был захоронен новорождённый ребёнок. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя СУ СКР по Московской области Ольгу Врадий.
— В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группы обнаружена могила, из которой извлечено тело младенца без видимых признаков насильственной смерти, — пояснила она.
Уточняется, что 20-летняя женщина самовольно захоронила тело своего месячного сына на кладбище возле деревни Лукино. Её и свидетелей уже допросили, следователи также изучили бытовые условия, в которых жил малыш. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как потеряла, не помнит. В Петербурге нашли мать брошенной в коляске полуторагодовалой малышкиПока не понятно, способна ли женщина заботиться о ребёнке.
По данным издания "OKA.FM", девушка рассказала, что сына родила 8 августа, а после выписки жила с матерью и её сожителем. Отдельной кроватки у малыша не было, поэтому часто он спал с бабушкой. По словам молодой матери, взрослые случайно задавили мальчика во сне. После инцидента девушку якобы выставили из дома с трупом и она решила похоронить ребёнка нелегально.
Ранее Лайф сообщал, что врачи спасли малыша, который выпил средство для прочистки труб.
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