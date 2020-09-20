"Спартак" догнал "Зенит" в турнирной таблице. Питерцы выше только из-за разницы голов

"Спартаку" удалось удержать нужный результат, даже несмотря на удаление защитника Павла Маслова за две жёлтые карточки.

Москвичи набрали очередные три очка и догнали в турнирной таблице "Зенит" (у обоих клубов по 17 очков), занимающий первую строчку. Питерский клуб остался выше только за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. ЦСКА отстаёт на один балл, "Сочи" — на два.