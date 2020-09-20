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"Спартак" догнал "Зенит" в турнирной таблице. Питерцы выше только из-за разницы голов

Москвичи уверенно обыграли "Рубин" — 2:0.

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Фото © Instagram / premierliga

Московский "Спартак" добился уверенной победы в восьмом туре "Тинькофф Российской премьер-лиги". Гол-красавец Джордана Ларссона и автогол Михаила Меркулова обеспечили красно-белым победу со счётом 2:0.

"Спартаку" удалось удержать нужный результат, даже несмотря на удаление защитника Павла Маслова за две жёлтые карточки.

Москвичи набрали очередные три очка и догнали в турнирной таблице "Зенит" (у обоих клубов по 17 очков), занимающий первую строчку. Питерский клуб остался выше только за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. ЦСКА отстаёт на один балл, "Сочи" — на два.

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