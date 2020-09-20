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Магия вне Хогвартса. Лидер ЦСКА исполнил шикарный финт во время матча с "Уфой"

Армейцы победили и обошли "Спартак", "Краснодар" и "Сочи" в турнирной таблице.

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Московский ЦСКА на выезде в Уфе обыграл одноимённый клуб с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол забил на 64-й минуте Кристиян Бистрович.

Правда, больше всего фанатам запомнится магия от Николы Влашича.

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Петербургский "Зенит" потерял очки в Екатеринбурге, сыграв вничью с "Уралом" — 1:1.

Армейцы после восьми туров занимают второе место с шестнадцатью очками, а "Уфа" лишь на четырнадцатой строчке (пять очков).

РПЛ. 8-й тур

"Уфа" — ЦСКА — 0:1.

Голы: Бистрович 64' (0:1).

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