Магия вне Хогвартса. Лидер ЦСКА исполнил шикарный финт во время матча с "Уфой"

Московский ЦСКА на выезде в Уфе обыграл одноимённый клуб с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол забил на 64-й минуте Кристиян Бистрович.
Правда, больше всего фанатам запомнится магия от Николы Влашича.
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Армейцы после восьми туров занимают второе место с шестнадцатью очками, а "Уфа" лишь на четырнадцатой строчке (пять очков).
РПЛ. 8-й тур
"Уфа" — ЦСКА — 0:1.
Голы: Бистрович 64' (0:1).
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