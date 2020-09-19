В РПЛ новый судейский скандал. Дзюба забил гол из офсайда, но его всё равно засчитали

Матч 8-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Зенитом" оказался скандальным. В самом начале встречи нападающий Артём Дзюба забил гол из очевидного офсайда. Судья его отменил, но спустя время после подсказки VAR всё же засчитал.

Держи единственный мяч, забитый в первом тайме матча «Урал» – «Зенит».



Карасев долго проверял положение Дзюбы, но все-таки засчитал:https://t.co/PSeftEd38W pic.twitter.com/y86ITJOcwC — Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2020

Но большее возмущение фанатов вызвало то, что на картинке VAR обрезали ногу Дзюбе.

Скриншот

Это вызвало много споров в Сети. Уже пошутить на эту тему успел известный телеведущий Иван Ургант.

Однако "Зенит"свои очки всё же потерял — во втором тайме Панюков красиво сравнял счёт — 1:1.

Идеальная скрытая передача от Мишкича и пушка с левой от Панюкова над Кержаковым 🔥



1:1 в Екатеринбурге:https://t.co/PSeftEd38W pic.twitter.com/4OxuBc7Uqo — Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2020