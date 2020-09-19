В РПЛ новый судейский скандал. Дзюба забил гол из офсайда, но его всё равно засчитали

Матч 8-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Зенитом" оказался скандальным. В самом начале встречи нападающий Артём Дзюба забил гол из очевидного офсайда. Судья его отменил, но спустя время после подсказки VAR всё же засчитал.
Держи единственный мяч, забитый в первом тайме матча «Урал» – «Зенит».— Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2020
Карасев долго проверял положение Дзюбы, но все-таки засчитал:https://t.co/PSeftEd38W pic.twitter.com/y86ITJOcwC
Но большее возмущение фанатов вызвало то, что на картинке VAR обрезали ногу Дзюбе.
Скриншот
Это вызвало много споров в Сети. Уже пошутить на эту тему успел известный телеведущий Иван Ургант.
Защитники Урала глазами VAR. pic.twitter.com/3cC4WwiOd3— GRISHA 💙 🤣🎸 (@GrishkaUrgant) September 19, 2020
Однако "Зенит"свои очки всё же потерял — во втором тайме Панюков красиво сравнял счёт — 1:1.
Идеальная скрытая передача от Мишкича и пушка с левой от Панюкова над Кержаковым 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2020
1:1 в Екатеринбурге:https://t.co/PSeftEd38W pic.twitter.com/4OxuBc7Uqo
РПЛ. 8-й тур
"Урал" — "Зенит" — 1:1
Голы: Дзюба 5' (0:1), Панюков 69' (1:1)
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