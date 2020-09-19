Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В РПЛ новый судейский скандал. Дзюба забил гол из офсайда, но его всё равно засчитали

Петербургский "Зенит" потерял очки в Екатеринбурге, сыграв вничью с "Уралом" — 1:1.

142

Матч 8-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Зенитом" оказался скандальным. В самом начале встречи нападающий Артём Дзюба забил гол из очевидного офсайда. Судья его отменил, но спустя время после подсказки VAR всё же засчитал.

Но большее возмущение фанатов вызвало то, что на картинке VAR обрезали ногу Дзюбе.

Скриншот

Скриншот

Это вызвало много споров в Сети. Уже пошутить на эту тему успел известный телеведущий Иван Ургант.

Однако "Зенит"свои очки всё же потерял — во втором тайме Панюков красиво сравнял счёт — 1:1.

РПЛ. 8-й тур

"Урал" — "Зенит" — 1:1

Голы: Дзюба 5' (0:1), Панюков 69' (1:1)

Выбор редакции