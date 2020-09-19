Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Воспитывает во мне боевой характер". Девятилетняя боксёрша из Липецка рассказала Лайфу о целях в спортивной карьере

Малышка занимается с людьми гораздо старше себя, нагрузки у неё — как у взрослого человека.

113

Видео © LIFE

В Липецке в спортивном зале вместе со взрослыми боксёрами тренируется девятилетняя Полина Шевырёва. Малышка занимается боксом с ранних лет и уже показывает отличные результаты.

Воспитывает во мне боевой характер. Я могу защитить себя и своих друзей, — рассказала девочка Лайфу.

Полина тренируется дважды в день практически без выходных, правда, с началом учёбы в школе график занятий спортом пришлось немного изменить. Как рассказал папа девочки Руслан Шевырёв, утром у дочери проходит более лёгкая тренировка, а вечером — тяжёлая. Нагрузка для юной спортсменки подбирается индивидуально — по специальной программе.

Мухаммед Али, Майк Тайсон и даже братья Кличко. Рейтинг персон, изменивших историю бокса

22 июля мир отмечает Международный день бокса. По традиции в этот день в различных уголках планеты местные федерации бокса в честь праздника устраивают турниры, открытые тренировки, встречи болельщиков с иконами данного вида спорта.

Школьница является единственной девочкой в группе и занимается с людьми гораздо старше себя, спортивные нагрузки у неё — как у взрослого человека. А интерес к боксу появился у малышки благодаря старшему брату, который уже давно участвует в соревнованиях по этому виду спорта и завоевал немало наград.

Сама Полина пока не участвовала в конкурсах по боксу, но очень ждёт, когда сможет показать свои способности. Девочка рассказала Лайфу, что мечтает выиграть чемпионат мира и стать успешной, как Мухаммед Али, потому что "он практически никогда не проигрывал". На вооружение малышка взяла и девиз спортсмена: "Порхай как бабочка, жаль как пчела".

Ранее Лайф сообщал о смерти советского боксёра Евгения Горсткова, который в 1978 году в Москве проводил показательные бои с чемпионом мира Мухаммедом Али.

Выбор редакции