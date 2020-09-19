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В Сомали грузовой самолёт врезался в бетонную стену

Кабина воздушного судна оказалась полностью уничтожена, информации о погибших не поступало.

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Фото © Goobjoog News

В международном аэропорту Могадишо (столицы Сомали) грузовой самолёт столкнулся с бетонным ограждением. Как сообщает Goobjoog News со ссылкой на очевидцев, ЧП произошло после того, как лайнер совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что самолёт Fokker 50 кенийской авиакомпании Silverstone Air Service получил значительные повреждения. Кабина воздушного судна полностью уничтожена, а передняя часть фюзеляжа деформировалась. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.

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