В Сомали грузовой самолёт врезался в бетонную стену

В международном аэропорту Могадишо (столицы Сомали) грузовой самолёт столкнулся с бетонным ограждением. Как сообщает Goobjoog News со ссылкой на очевидцев, ЧП произошло после того, как лайнер совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что самолёт Fokker 50 кенийской авиакомпании Silverstone Air Service получил значительные повреждения. Кабина воздушного судна полностью уничтожена, а передняя часть фюзеляжа деформировалась. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.
A kenyan Cargo plane has crashed this morning at #Mogadishu's Aden Adde International Aiport, Somalia. via @DalsanFM. @TransportKE @CAA_Kenya @KenyaAirports #ConsumersBeware pic.twitter.com/VSlgh4lUrg— Consumer Grassroots (@Consumers_Kenya) September 19, 2020
Накануне Лайф сообщал, что в Ульяновской области во время опрыскивания полей разбился легкомоторный самолёт. Пилот погиб.
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Щёлкове. Погибли двоеЛетательный аппарат упал в песчаный карьер, наполненный водой. На месте работают водолазы.
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