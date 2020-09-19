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Российский турист умер в турецкой больнице после того, как чуть не утонул

Врачи боролись за жизнь мужчины в течение пяти дней.

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Фото © Pixabay

В Турции скончался российский турист, которого несколько дней назад доставили в больницу посёлка Окурджалар в районе Аланьи после того, как он чуть не утонул. Об этом сообщает издание Gerçek Alanya.

Отмечается, что инцидент в море с 59-летним Андреем Тяжельниковым произошёл пять дней назад. Во время плавания он начал тонуть, это заметили отдыхающие на берегу и вытащили россиянина из воды. Туриста госпитализировали, однако, несмотря на врачебную помощь, он скончался.

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