Российский турист умер в турецкой больнице после того, как чуть не утонул

В Турции скончался российский турист, которого несколько дней назад доставили в больницу посёлка Окурджалар в районе Аланьи после того, как он чуть не утонул. Об этом сообщает издание Gerçek Alanya.

Отмечается, что инцидент в море с 59-летним Андреем Тяжельниковым произошёл пять дней назад. Во время плавания он начал тонуть, это заметили отдыхающие на берегу и вытащили россиянина из воды. Туриста госпитализировали, однако, несмотря на врачебную помощь, он скончался.

Тело путешественника из России после прокурорской проверки отправили на вскрытие в Институт судебной медицины Антальи.