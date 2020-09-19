Инфекционист: Прививка от CoViD-19 для путешествий по миру может стать разумной мерой

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции как главное условие для свободного передвижения по миру — это разумная мера, но её введение будет зависеть главным образом от эпидемиологической обстановки в странах. Так считает главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

— Если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера, поскольку специфическая профилактика, вакцинопрофилактика — это самая эффективная мера защиты. <...> Но это всё зависит от решений стран и в целом от эпидемиологической ситуации по коронавирусу, — рассказал он в беседе с ТАСС.