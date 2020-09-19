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Инфекционист: Прививка от CoViD-19 для путешествий по миру может стать разумной мерой

Однако введение таких мер будет зависеть от стран и эпидемиологической обстановки.

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Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции как главное условие для свободного передвижения по миру — это разумная мера, но её введение будет зависеть главным образом от эпидемиологической обстановки в странах. Так считает главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера, поскольку специфическая профилактика, вакцинопрофилактика это самая эффективная мера защиты. <...> Но это всё зависит от решений стран и в целом от эпидемиологической ситуации по коронавирусу, — рассказал он в беседе с ТАСС.

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Жителям запретили отходить от дома больше чем на километр, кроме особых случаев.

Тем временем число случаев коронавирусной инфекции по всему миру превысило 30 миллионов, а количество летальных исходов приближается к одному миллиону. По обоим показателям лидирует США, где инфицировано уже более 6,5 миллиона человек, а умерло более 190 тысяч.

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