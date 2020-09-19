Доктор Мясников перечислил продукты для улучшения качества сна

Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, употребление которых приведёт к улучшению качества сна. В эфире телеканала "Россия-1" специалист пояснил, что речь идёт о содержащей мелатонин еде.

Гормон шишковидной железы, находящейся в основании мозга, вырабатывается путём биохимических превращений из аминокислоты триптофан. Уровень мелатонина в организме напрямую зависит от сезона: в зимнее время года он выше, так как ночи становятся длиннее в сравнении с летним периодом. Именно поэтому зимой людям хочется спать больше.

Тем, у кого наблюдается недостаток мелатонина, Мясников посоветовал добавить в рацион продукты, в которых эта аминокислота содержится в большом количестве. Среди них яйца, бананы, помидоры, вишня, твёрдый сыр, брокколи, орехи и мёд.

По словам врача, к снижению уровня мелатонина приводит в том числе яркий свет от гаджетов. Чтобы нормализовать сон, необходимо прекратить пользоваться устройствами за четыре часа до него.