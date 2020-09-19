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На несанкционированной акции в Хабаровске собралось около 600 человек

Неделей раньше участников было немногим больше.

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Фото © Дмитрий Моргулис / ТАСС

На несанкционированную акцию в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в краевой столице собралось несколько сотен человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В помощь он пригласил независимых аудиторов.

На площадь Ленина вышло всего около 600 человек. Требования у митингующих остаются прежними, — говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что мероприятия не санкционированы, поэтому правоохранители продолжают принимать меры для выявления нарушителей. В том числе фиксируют участников "автопробегов", в отношении которых затем составляются протоколы.

Стоит отметить, что неделей ранее пришли поддержать акцию около 700 человек, количество участников снижается изо дня в день.

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