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Суд оставил под стражей экс-губернатора Фургала

Обвиняемый участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО "Лефортово".

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Сергей Фургал. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оставил обвиняемого под стражей. В следственном изоляторе в столице экс-глава региона будет находиться как минимум до 9 декабря.

Решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, — огласил вердикт судья.

Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников судебного процесса. Фургал участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО "Лефортово". Он выразил возмущение тем, что суд проходит за закрытыми дверями, и заявил, что ему нечего скрывать от общественности.

Суд продлил арест экс-губернатора Фургала до декабря

Бывший глава Хабаровского края находится под стражей с июля.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан возле своего дома 9 июля. В тот же день он был доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств местных предпринимателей и в покушении на убийство. В суде экс-глава региона заявил, что непричастен к преступлениям, в которых его обвиняют.

Одного из фигурантов по делу Фургала отпустили под домашний арест

Николай Мистрюков ранее признал вину в организации убийств и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

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