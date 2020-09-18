Суд оставил под стражей экс-губернатора Фургала

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оставил обвиняемого под стражей. В следственном изоляторе в столице экс-глава региона будет находиться как минимум до 9 декабря.
— Решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, — огласил вердикт судья.
Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников судебного процесса. Фургал участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО "Лефортово". Он выразил возмущение тем, что суд проходит за закрытыми дверями, и заявил, что ему нечего скрывать от общественности.
Суд продлил арест экс-губернатора Фургала до декабряБывший глава Хабаровского края находится под стражей с июля.
Напомним, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан возле своего дома 9 июля. В тот же день он был доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств местных предпринимателей и в покушении на убийство. В суде экс-глава региона заявил, что непричастен к преступлениям, в которых его обвиняют.