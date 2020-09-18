Суд оставил под стражей экс-губернатора Фургала

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оставил обвиняемого под стражей. В следственном изоляторе в столице экс-глава региона будет находиться как минимум до 9 декабря.

— Решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, — огласил вердикт судья.

Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников судебного процесса. Фургал участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО "Лефортово". Он выразил возмущение тем, что суд проходит за закрытыми дверями, и заявил, что ему нечего скрывать от общественности.